Milan: tutto su Ibra per puntare alla Coppa Italia. Il vero ruolo di Calhanoglu

Analisi della formazione rossonera dopo la sessione di mercato invernale

Difficile sostenere che il Milan esca rafforzato dal mercato di gennaio visto che, a parte Ibrahimovic, tutti gli altri ingressi andranno a sostituire giocatori ormai abituati ad accomodarsi in panchina. Ma proprio l’aver puntato tutto sullo svedese fa capire quale sia l’obiettivo primario del Milan per la stagione in corso: la Coppa Italia. Essendo impossibile dal punto di vista fisico, a 38 anni suonati, poter giocare tante partite consecutive meglio allora concentrarsi sulle poche sfide decisive (semifinali e finale) per vincere la Coppa. Ecco in che modo può essere decisivo l’Ibra 2.0 per i rossoneri. In questo senso, la premiata ditta Maldini&Boban ha contribuito mandando via tutti quei giocatori che avrebbero potuto fargli ombra (le cessioni di Suso e Piatek vanno proprio in questa direzione). La vittoria della Coppa Italia produrrebbe un duplice effetto per il Milan: si raggiungerebbe l’Europa attraverso la via più breve con annesso arricchimento della sala trofei (solo una Supercoppa Italiana negli ultimi 8 anni). E anche la serenità societaria ne gioverebbe.

Un nuovo Calhanoglu

Nella seconda parte della stagione ecco che anche Calhanoglu potrebbe ricoprire un ruolo decisivo, finalmente nella posizione a lui più congeniale di centrocampista centrale, più nel vivo della manovra e con maggiori possibilità di sfruttare le sue doti balistiche. Con una coppia formata dal turco e da Bennacer la mediana rossonera aumenterebbe il suo tasso qualitativo. Tutto ciò può essere sufficiente per la stagione in corso partita ormai nel verso sbagliato, ma a giugno sarà poi necessario intervenire pesantemente sul mercato per poter puntare ad obiettivi più ambiziosi e in linea con la storia rossonera.

*Articolo scritto da Luca Cordani