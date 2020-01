ESCLUSIVA R2S – Mattia Grappasonno: “Vi presento numero undici, l’agenzia nata per i giovani. E sul campionato di Serie A…”

La redazione di Road2Sport.com ha contattato, in esclusiva, Mattia Grappasonno, giovane procuratore tra gli under 30 più attivi di tutta Italia nel settore calcistico e conosciuto da molti addetti ai lavori nel palcoscenico calcistico. e Procuratore sportivo e presidente di un settore giovanile che prende il nome di “Numero Undici”, attività che da poco ha spostato a Milano creando un’agenzia con importanti figure professionali al suo interno.

Come è nata l’idea della scuola calcio?

“Ho deciso di aprire una scuola calcio nel mio comune di nascita per dare un’opportunità in più ai ragazzi del territorio di avvicinarsi al professionismo e far conoscere loro il metodo di lavoro di uno dei migliori settori giovanili d’Italia, quello del Pescara. Stiamo lavorando bene e sono sicuro che se si continua a lavorare così i risultati arriveranno”.

Come mai hai deciso di affiliarti al Pescara Calcio?

“L’affiliazione con il Pescara non è casuale ma voluta al 100% ed i vantaggi sono molteplici. Tralasciando le mie conoscenze all’interno del club abruzzese (che ho avuto modo di coltivare negli 8 anni in cui ho vissuto a Pescara) l’affiliazione con il Pescara Calcio Academy è stata siglata perché c’è uno staff consolidato dietro che ci permette di avere un tutor incaricato dalla Pescara Calcio che segue l’evoluzione dei ragazzi della Numero Undici, ci vengono inoltrati gli allenamenti da effettuare nel corso della settimana e ci permettono di avvicinarci il più possibile al professionismo invitandoci a seguire i match casalinghi del Pescara. Infatti, abbiamo avuto l’onore di visitare gli spogliatoi del Pescara prima del match, di cenare all’interno dello Stadio Adriatico, di conoscere i giocatori prima della partita e di seguire il riscaldamento pre-gara. Davvero una bella esperienza per i nostri ragazzi”.

Non sei solo Presidente della Numero Undici ma sei anche un procuratore sportivo, come ti stai muovendo in quest’ambito?

“Anche in quest’ambito ci stiamo muovendo bene. Mi sono trasferito a Milano dove abbiamo aperto un’agenzia. Mi sono circondati di professionisti che effettuano tutte le consulenze di cui un professionista ha bisogno e seguiamo a 360º il calciatore nel corso della sua carriera mettendogli a disposizione tutti i servizi di cui ha bisogno. A lui lasciamo solo un compito, quello di dare il massimo in campo perché fuori dal campo ci siamo noi a soddisfare tutte le sue richieste”.

Parlando di calcio giocato, cosa ne pensi di questa Serie A?

“Quest’anno la Serie A è davvero un bel campionato. L’Inter ha ridotto notevolmente il gap con la Juventus, anche se oggi ha pareggiato a Lecce. Per me Antonio Conte è uno dei migliori allenatori in circolazione perché riesce a far esprimere al massimo il potenziale di un calciatore. Sono felice per l’exploit di Lautaro Martinez perchè seguendolo dai tempi del Racing sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il suo momento. Mi piace molto. La Juventus, peró, rimane la più forte per via della rosa ampia che ha, forse mai come quest’anno questo fattore si rivelerà determinante. La Lazio è stata la sorpresa mentre sono deluso dal Napoli, non mi sarei mai aspettato questa posizionamento in classifica ad inizio anno.

Che pensi di questa sessione di calciomercato?

“Ho sempre sostenuto che il mercato di gennaio serve a poco e niente, l’Inter peró lo sta facendo fruttare al massimo. Eriksen, qualora dovesse arrivare a Milano, è un colpo da 90. Young e Giroud non li preferisco, ma comunque servono per far rifiatare i titolari. La Juventus ha preso Kulusevski, buon giocatore, ma per me strapagato perchè deve ancora dimostrare tanto: con tutto il rispetto per il Parma, ma giocare nella Juventus è tutt’altra cosa. Io sono dell’idea di prendere un calciatore da 90 milioni e non due da 45. Il Milan con Ibra si è rafforzato, sopratutto all’interno dello spogliatoio (che era orfano di un vero leader), ma ora deve vendere per riiniziare (nuovamente) un ciclo il prossimo anno. La Lazio rimarrà così, la Roma dovrà sostituire Zaniolo e la Fiorentina nel girone di ritorno farà sicuramente meglio. 6. Il Pescara invece? Dopo lo vedi a fine stagione? Sicuramente nei play – off. Poi, come ben sai, i play – off sono una lotteria perchè ci sono tanti fattori da tenere sott’occhio. Il Pescara, per me, ha un’ottima squadra ma deve fare qualche ritocco. Serve una punta, ma confido nelle dirigenza che sarà sicuramente brava a migliorare la squadra”.